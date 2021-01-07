Трамп просит Пенса наложить вето на сертификацию коллегии выборщиков

Действующий президент США Президент Дональд Трамп в очередной раз призвал Майка Пенса, наложить вето на сертификацию Конгрессом голосования коллегии выборщиков, хотя многие говорят, что у него нет законных полномочий это сделать.

"Штаты хотят исправить свои голоса, которые, как они теперь знают, были основаны на нарушениях и мошенничестве, плюс коррупционный процесс никогда не получал законодательного одобрения", — написал президент в Твиттере.

Трамп утверждает:

"Если Пенс отправит голоса обратно в Штаты мы победим."

И добавляет:

"Сделай это, Майк, сейчас самое время для крайнего мужества".

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Призывы к "чрезвычайному мужеству" следуют за днями, когда Трамп настаивал (и продолжает это делать) на том, чтобы Пенс не принял сертификацию Конгресса, чтобы удержать Байдена от вступления в должность.

Напомним, что различные юридические усилия президента по отмене результатов выборов в нескольких штатах качели, которые, по его словам, основаны на мошенничестве, не нашли успеха в судах. Поэтому сейчас вся надежда Трампа — на Пенса.