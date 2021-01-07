Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах
Тарзана раскритиковали в Сети за фото со спущенными штанами
Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за подтопления
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Названы сроки поставки в войска плавающего танка "Спрут-СДМ1"
После операции Прилучный стал похож на бойфренда Бузовой
Бабкина не дала в обиду молодого возлюбленного
Малышева рассказала о необычном способе выявления коронавируса

"Мы никогда не уступим": Трамп во время митинга поклялся бороться

Мир

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге у Белого дома в Вашингтоне, в очередной раз заявил, что его политические противники украли его законную победу в ноябре.

"Мы никогда не уступим": Трамп во время митинга поклялся бороться

"Я никогда не уступлю," — сказал пока ещё действующий президент.

Как сообщают местные СМИ, митинг прошёл под лозунгом "Спаси Америку" и организован был в знак протеста против якобы украденных выборов.

" Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим, — сказал президент. — Ты не уступаешь, когда есть воровство. Мы больше этого не потерпим".

В своём обращении к собравшимся Трамп сосредоточился на статистике голосования, которая показала, что президент получил больше голосов, чем любой предыдущий действующий президент. И напомнил, что неоднократно выражал желание "вернуться на восемь недель назад " и исправить предполагаемое мошенничество, прежде чем оно испортит голосование.

Президент продолжал осуждать "слабых республиканцев", которые отказались поддержать его крестовый поход по фальсификации выборов, даже после того, как он помог некоторым из них избраться.

Однако в этот раз он нашёл более жёсткие слова для демократов, отметив, что, если бы это был Байден, которого "обманул" кандидат от республиканцев, толпы уничтожали бы малый бизнес, как это произошло во время летних протестов Black Lives Matter.

Трамп опять говорил, что нельзя соглашаться с результатами подсчета голосов, заявив, что процесс был "настолько коррумпирован, что в истории этой страны мы никогда не видели ничего подобного."

"В какой-то момент Трамп, казалось, разговаривал напрямую с вице-президентом Майком Пенсом, почти обязывая его оспорить результаты Коллегии выборщиков", — говорит корреспондент RT.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
"Мы никогда не уступим": Трамп во время митинга поклялся бороться
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Отец Андрей: дерзающий изгонять духов нечистых должен сам достичь святости
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
"Три мушкетёра" попросили Иран прекратить обогащение урана до 20%
Нарколог Руслан Исаев: в вытрезвителе должен быть фельдшер
Военный эксперт: 2020 год для российской армии оказался позитивным
Как дожить до конца праздников и не заболеть от обжорства
"Газпром" снизил транзит газа поставщикам через Украину
Сторонники Трампа устроили стычку с полицией в Вашингтоне
Популярное
Мир. Новости мира
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия

Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.

Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Экономика и бизнес
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Российский шоу-бизнес
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Российский шоу-бизнес
Тарзана раскритиковали в Сети за фото со спущенными штанами
Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер Василий Амирджанов Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом Василий Амирджанов Олег Артюков Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2" Олег Артюков
Комментарии
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Учёным из США удалось установить точный возраст Вселенной
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят-не достроят: что будет с "Северным потоком-2"
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников