"Мы никогда не уступим": Трамп во время митинга поклялся бороться

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге у Белого дома в Вашингтоне, в очередной раз заявил, что его политические противники украли его законную победу в ноябре.

"Я никогда не уступлю," — сказал пока ещё действующий президент.

Как сообщают местные СМИ, митинг прошёл под лозунгом "Спаси Америку" и организован был в знак протеста против якобы украденных выборов.

" Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим, — сказал президент. — Ты не уступаешь, когда есть воровство. Мы больше этого не потерпим".

В своём обращении к собравшимся Трамп сосредоточился на статистике голосования, которая показала, что президент получил больше голосов, чем любой предыдущий действующий президент. И напомнил, что неоднократно выражал желание "вернуться на восемь недель назад " и исправить предполагаемое мошенничество, прежде чем оно испортит голосование.

Президент продолжал осуждать "слабых республиканцев", которые отказались поддержать его крестовый поход по фальсификации выборов, даже после того, как он помог некоторым из них избраться.

Однако в этот раз он нашёл более жёсткие слова для демократов, отметив, что, если бы это был Байден, которого "обманул" кандидат от республиканцев, толпы уничтожали бы малый бизнес, как это произошло во время летних протестов Black Lives Matter.

Трамп опять говорил, что нельзя соглашаться с результатами подсчета голосов, заявив, что процесс был "настолько коррумпирован, что в истории этой страны мы никогда не видели ничего подобного."