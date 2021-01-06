Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах
Тарзана раскритиковали в Сети за фото со спущенными штанами
Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за подтопления
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Названы сроки поставки в войска плавающего танка "Спрут-СДМ1"
После операции Прилучный стал похож на бойфренда Бузовой
Бабкина не дала в обиду молодого возлюбленного
Малышева рассказала о необычном способе выявления коронавируса
Из-под завалов шахты на Камчатке извлекли тело погибшего проходчика

Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия

Мир

Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.

Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия

СМИ Украины отмечают, что на рост цен повлиял целый ряд факторов, среди которых — общая тенденция к увеличению спроса на мировом рынке, а также "послепандемийное" увеличение закупок. Однако к числу ключевых относят и "российский фактор". Четвёртого января цена застыла на отметке в 268 USD/т (по условиям FOB).

"Поддержку ценам оказывает… существенное удорожание российских зерновых и сложности с их отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек досмотра грузов таможенной службой на срок до 10 дней при оформлении зерна на железнодорожную отправку в сторону прибалтийских и южных портов", — передают эксперты со ссылкой на "АПК-Информ".

Напомним, что экспорт зерна — одна из важнейших статей дохода и "валютного ручья" для Украины. 

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Нарколог Руслан Исаев: в вытрезвителе должен быть фельдшер
Военный эксперт: 2020 год для российской армии оказался позитивным
Как дожить до конца праздников и не заболеть от обжорства
"Газпром" снизил транзит газа поставщикам через Украину
Сторонники Трампа устроили стычку с полицией в Вашингтоне
Игорь Демарин: "Мне никто не заказывал "Парфюмера". Это по-русски"
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах
Что делать с питомцем, если у него стресс
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Популярное
Деньги
ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан

На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.

ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Мир. Новости мира
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Новости Украины
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Российский шоу-бизнес
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер Василий Амирджанов Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом Василий Амирджанов Олег Артюков Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2" Олег Артюков
Комментарии
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Учёным из США удалось установить точный возраст Вселенной
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят-не достроят: что будет с "Северным потоком-2"
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников