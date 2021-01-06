Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.
СМИ Украины отмечают, что на рост цен повлиял целый ряд факторов, среди которых — общая тенденция к увеличению спроса на мировом рынке, а также "послепандемийное" увеличение закупок. Однако к числу ключевых относят и "российский фактор". Четвёртого января цена застыла на отметке в 268 USD/т (по условиям FOB).
"Поддержку ценам оказывает… существенное удорожание российских зерновых и сложности с их отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек досмотра грузов таможенной службой на срок до 10 дней при оформлении зерна на железнодорожную отправку в сторону прибалтийских и южных портов", — передают эксперты со ссылкой на "АПК-Информ".
Напомним, что экспорт зерна — одна из важнейших статей дохода и "валютного ручья" для Украины.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.