"Три мушкетёра" попросили Иран прекратить обогащение урана до 20%

Представители Лондона, Берлина и Парижа попросили Тегеран остановить процесс обогащения урана, носящий явно "оружейный" характер. Данные распространили представители МИД Великобритании.

По данным официального Лондона, три стороны очень обеспокоены фактом обогащения урана до 20%. Технология такого обогащения "не располагает" к мирному применению полученного продукта, из-за чего может случиться обострение обстановки в регионе.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Иран четвёртого января приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Фордо. Настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, вернуть свою программу по обогащению в предусмотренные СВПД рамки и воздерживаться от дальнейших шагов, вызывающих рост напряжённости и ограничивающих возможности для осуществления эффективных дипломатических действий", — уточняется в общем заявлении.

Также дипломаты напомнили, что данные шаги могут перечеркнуть усилия всех сторон по договорённостям "ядерной сделки", а также ухудшить отношения Ирана и США.