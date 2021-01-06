Сторонники Трампа устроили стычку с полицией в Вашингтоне

В столице Соединённых Штатов произошла стычка между сторонниками Дональда Трампа и полицией.

Как сообщает издание lenta. ru, столкновения произошли накануне утверждения Конгрессом итогов выборов. У Белого дома сотни людей размахивали американскими флагами и выкрикивали лозунги в поддержку Трампа. Отмечается, что в это время в толпе шла оживлённая торговля футболками и кепками с надписями в поддержку президента.

Шестеро участников столкновений были задержаны за незаконное ношение оружия и нападения на полицейских.

Ожидается, что в ближайшее время в США пройдут более масштабные акции протеста, в которых может принят участие и сам Дональд Трамп.