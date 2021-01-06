По данным Всемирной организации здравоохранения, новый "британский" штамм коронавируса обнаружен в 41 стране.
Как сообщает издание rbc. ru, о том, что обнаружен новый штамм коронавируса, который гораздо более заразен ранее известного, власти Британии сообщили в середине декабря прошлого года. Позже его обнаружили также в Китае, США, Греции, Словакии, Канаде, Турции и других странах.
Всемирная организации здравоохранения сообщила, что на 5 января число стран, в которых обнаружен "британский" штамм, достигло 41.
Отмечается также, что в семи государствах выявлен штамм, обнаруженный ранее в Южной Африке.
Роспотребнадзор сообщает, что в России случаев заражения "британским" штаммом на сегодняшний день не выявлено.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.