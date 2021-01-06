Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись
США подозревают российских хакеров в кибератаке на своё правительство
В каршеринге рассказали, что пользователи забывали в машинах
Красноярский врач сделал предложение избраннице в "красной зоне"
На Украине подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Польский вуз оштрафуют за внеочередную вакцинацию звёзд
В России высказались об идее кредитной амнистии
Путин - Собянину: "Не прибедняйтесь, пожалуйста!"
Учёные призвали не верить исследованиям, оплаченным корпорациями

Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января

Мир

В Германии продлили режим жёстких ограничений из-за пандемии коронавируса до 31 января.

Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января

Как сообщает "Российская газета", о продлении карантина заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам совещания с представителями региональных властей.

Меркель отметила, что сохраняется высокая динамика заболеваемости коронавирусом, медучреждения работают в режиме повышенной нагрузки.

Издание отмечает, что были введены и новые ограничения: теперь в Германии частные встречи можно проводить не более, чем двум лицам.

Отмечается, что самый жёсткий в истории Германии локдаун был введён 16 декабря. Все магазины, за исключением продуктовых и небольших хозяйственных, не работают. Дом немцы могут покидать только для похода за покупками или на работу, а также занятий спортом или поездок по врачам. Учащихся отправили на дистанционное обучение или каникулы.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
В каршеринге рассказали, что пользователи забывали в машинах
Красноярский врач сделал предложение избраннице в "красной зоне"
На Украине подали заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"
Израиль вводит третий национальный карантин из-за COVID-19
Польский вуз оштрафуют за внеочередную вакцинацию звёзд
В США подозревают в кибератаке российских хакеров
В России высказались об идее кредитной амнистии
Путин - Собянину: "Не прибедняйтесь, пожалуйста!"
Учёные призвали не верить исследованиям, оплаченным корпорациями
В Норвегии два человека умерли после вакцинации от COVID-19
Популярное
Деньги
ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан

На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.

ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Новости Украины
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Мир. Новости мира
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
Российский шоу-бизнес
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Руслан Веснянко Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма Руслан Веснянко Олег Артюков "Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021 Олег Артюков Игорь Буккер Пандемией наградили человечество неандертальцы Игорь Буккер
Комментарии
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Трампу нужен удар по Ирану
Американцы будут обучать украинских моряков
Красное мясо повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Галкин показал, как реагирует сын на появление матери на экране
Кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине?
В Госдуме отметили агрессию Зеленского
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Зеленский удивил Крым своим новогодним обращением
Как в России перерабатывают мусор
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников