Германия продлила карантин по коронавирусу до конца января

В Германии продлили режим жёстких ограничений из-за пандемии коронавируса до 31 января.

Как сообщает "Российская газета", о продлении карантина заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам совещания с представителями региональных властей.

Меркель отметила, что сохраняется высокая динамика заболеваемости коронавирусом, медучреждения работают в режиме повышенной нагрузки.

Издание отмечает, что были введены и новые ограничения: теперь в Германии частные встречи можно проводить не более, чем двум лицам.

Отмечается, что самый жёсткий в истории Германии локдаун был введён 16 декабря. Все магазины, за исключением продуктовых и небольших хозяйственных, не работают. Дом немцы могут покидать только для похода за покупками или на работу, а также занятий спортом или поездок по врачам. Учащихся отправили на дистанционное обучение или каникулы.