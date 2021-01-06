Израиль вводит третий национальный карантин из-за COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении в стране с 7 января третьего национального карантина, который продлится минимум две недели.

Правительство Израиля проголосовало за введение двухнедельного локдауна в связи с угрожающе быстрым распространением коронавирусной инфекции. По данным израильского Министерства здравоохранения, новую вспышку провоцирует так называемый "британский" штамм коронавируса: каждый заражённый этой мутацией заразил ещё как минимум пятерых человек.

"Мы находимся в эпицентре глобальной пандемии, которая распространяется с рекордной скоростью из-за британской мутации. Она достигла Израиля и унесла много жизней. Мы должны немедленно ввести полное закрытие. Каждый час, который мы откладываем, болезнь распространяется еще быстрее", — заявил Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

Жёсткие ограничительные меры понадобились, несмотря на все усилия Израиля сдержать распространение инфекции. В настоящее время Израиль лидирует в мире по количеству вакцинированных от COVID-19: прививки получили уже 1,5 миллиона человек из всего 9,3-миллионного населения страны. В том числе вакцинировано более половины населения в возрастной группе старше 60 лет, сообщает The Times of Israel.