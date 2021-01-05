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В США подозревают в кибератаке российских хакеров

Мир

Массовая кибератака на правительственные учреждения США имеет, вероятно, российское происхождение, считают ведущие расследование американские спецслужбы.

В США подозревают в кибератаке российских хакеров

Возможно, крупнейшая кибератака на учреждения госсектора США произошла в марте 2020 года, когда хакерам удалось взломать программное обеспечение Orion компании SolarWinds и внедрить вирус в его обновление, которое позже скачали более 18 тысяч пользователей.

В результате проведённого расследования выяснилось, что менее десяти госучреждений пострадали от этой атаки.

"В настоящее время мы считаем, что это была и остаётся попытка по сбору разведданных. Мы предпринимаем все необходимые меры с целью понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом", — заявили ведущие расследование представители управления Национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства национальной безопасности и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

Расследователи предполагают, что эта "целенаправленная устойчивая угроза" имеет российское происхождение и "несёт ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети", сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова
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