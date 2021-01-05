Принц Уильям обвинил брата в эксплуатации образа принцессы Дианы

Принц Уильям возмутился тем, что его младший брат, принц Гарри, ранее отказавшийся от королевских обязанностей, решил использовать образ их умершей матери — принцессы Дианы — в коммерческих целях.

Герцоги Сассекские опубликовали архивные снимки со своими матерями из лучших побуждений, но членам королевской семьей не понравилась эта идея.

Супруги написали письмо, презентуя собственную благотворительную организацию, в котором заявили о намерении общими усилиями создать идеальный мир.

"Я сын своей матери. А я мама нашего сына. Вместе мы представляем вам Archewell", — заявили принц Гарри и Меган.

Принц Уильям считает неприемлемым использование образа трагически погибшей матери в корыстных целях, сообщает Daily Mail. Его также возмутило то, что брат даже не посоветовался с ним.

Очень показательно, что Гарри назвал себя "сыном своей матери", не упомянув при этом отца, заметил эксперт по британской королевской семье Фил Дампьер.