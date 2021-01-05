В Италии появится самая точная копия статуи Давида работы Микеланджело Буонарроти.
Она будет представлена на Всемирной выставке Expo, которая будет проходить в Дубае осенью 2021 года.
Мастера уже приступили к работе над копией шедевра.
В случае если будет принято решение о переносе мероприятия, об этом сообщат дополнительно.
Копия статуи знаменитого скульптора будет произведена с помощью современных технологий. Как только цифровая копия будет готова, её "напечатают" на огромном 3D-принтере, сообщают РИА Новости.
Поклонники не ожидали увидеть знаменитого кутюрье в таком облике.