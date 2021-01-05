В Италии создадут точную копию Давида работы Микеланджело

В Италии появится самая точная копия статуи Давида работы Микеланджело Буонарроти.

Она будет представлена на Всемирной выставке Expo, которая будет проходить в Дубае осенью 2021 года.

Мастера уже приступили к работе над копией шедевра.

В случае если будет принято решение о переносе мероприятия, об этом сообщат дополнительно.

Копия статуи знаменитого скульптора будет произведена с помощью современных технологий. Как только цифровая копия будет готова, её "напечатают" на огромном 3D-принтере, сообщают РИА Новости.

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