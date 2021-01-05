У двух жителей Бразилии выявили новый штамм COVID-19

Два жителя Бразилии заразились "британским" штаммом COVID-19, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление властей штата Сан-Паулу. Одна из заражённых — 25-летняя женщина, она контактировала с прибывшими в Бразилию британцами. Второй заболевший — её знакомый.

Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Британии. По словам главного врача страны, штамм заразнее на 70% обычного. Чтобы не допустить его распространения, некоторые страны ЕС приостановили сообщение с Великобританией.

Также новый "ковидный" вирус был выявлен в Грузии. Заражённый — мужчина в возрасте старше 50 лет. Чувствует он себя хорошо. Он находится в изоляции, удалось установить круг его контактов.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Великобритании обнаружен ещё один вариант мутации COVID-19.