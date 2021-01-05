Саудовская Аравия и Катар договорились открыть границы

Накануне саммита государств Персидского залива Саудовская Аравия и Катар договорились о взаимном открытии наземных, воздушных и морских границ.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани посетит саммит государств Персидского залива, который пройдёт во вторник, 5 января, в Эр-Рияде. Пресс-служба дворца эмира подтвердила его участие в саммите вскоре после того, как стало известно о достигнутой между Саудовской Аравией и Катаром договорённости о взаимном открытии границ. Соглашение об этом будет подписано на полях саммита.

Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении снять блокаду Катара, начавшуюся в 2017 году с обвинений в поддержке терроризма. Ожидается, что в ходе 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ОАЭ, Бахрейн и Египет присоединятся к решению Эр-Рияда о прекращении блокады Катара и восстановлению дипломатических отношений.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что расценивает грядущий саммит как объединяющее мероприятие, сообщает ТАСС.