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Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США

Мир

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Великобритании в США, что "Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии".

Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США

Ранее посол Великобритании в США Карен Пирс заявила в интервью изданию Bloomberg, что Россия и Китай "не должны выйти из пандемии победителями". Она призвала Соединённые Штаты к тесному сотрудничеству с Великобританией, чтобы вместе "противостоять стратегическому вызову со стороны России и Китая" и "показать всему миру, как открытые общества восстанавливаются и процветают после пандемии".

"В ситуации, когда в США и Британии — медицинская и человеческая катастрофа, Карен Пирс думает только о том, чтобы не дать Китаю и России "выйти победителями" из пандемии, а победить ее, мол, непременно должны "открытые общества". Тот самый случай, когда идеологическая одержимость заменяет способность мыслить, а политическое высокомерие равно откровенной глупости", — высказался Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в больницах Калифорнии (США) закончились свободные места, и госпитализировать нового больного коронавирусом становится возможно, только когда умрёт кто-то из пациентов. Мест для хранения тел умерших в моргах тоже нет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне объявил о введении в стране третьего национального локдауна.

Автор: Людмила Черткова
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