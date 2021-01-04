Великобритания вводит третий тотальный локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телеобращения к согражданам объявил о введении третьего национального локдауна.

В своём "мрачном" телеобращении к нации Борис Джонсон перечислил вступающие в силу ограничения и призвал британцев начинать следовать новым правилам сразу же.

"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью. Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — цитирует британского премьера Daily Mail.

Начиная с 5 января закрываются все предприятия "несущественной" розничной торговли, гостиницы, тренажёрные залы и плавательные бассейны. Учащиеся и студенты переводятся на дистанционное обучение, посещать школы смогут лишь дети работников "ключевых профессий" — врачей, полицейских, пожарных, курьеров и тому подобных. Религиозные службы будут продолжаться при соблюдении социальной дистанции. Кафе и ресторанам разрешено продавать еду навынос, кроме алкоголя. Гражданам разрешается выходить на улицу только в магазин за покупками, для занятий спортом или прогулки в компании не более чем одного человека, для посещения врача.

Введённые ограничения будут действовать по крайней мере до середины февраля, а фактически — до тех пор, пока вакцинацию не пройдут четыре первые приоритетные группы населения — медики, обитатели домов престарелых, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, пообещал Джонсон.

Британские соцсети уже взорвались негодованием по поводу введённых "драконовских" мер.