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Женщина-медработник внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer

Мир

Медицинский работник Соня Асеведо внезапно скончалась спустя 48 часов после вакцинации препаратом компании Pfizer. Инцидент произошёл в Португалии.

Женщина-медработник внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer

Соня Асеведо работала операционным ассистентом в Португальском институте онкологии в городе Порту. 30 декабря ей сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer. После вакцинации никаких нежелательных симптомов отмечено не было, но спустя 48 часов женщина внезапно скончалась у себя дома. Соне Асеведо был 41 год, у неё осталось двое детей.

"Ей сделали вакцину против COVID-19, но у неё не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", — заявил отец Сони Асеведо.

Он подчеркнул, что у его дочери не было никаких проблем со здоровьем, которые могли бы привести к внезапной смерти.

"Совет директоров подтверждает это событие и выражает искреннее сожаление семье", — сообщили в Португальском институте онкологии.

В ближайшее время будет проведено вскрытие, чтобы выяснить причину смерти молодой женщины, сообщает Daily Mail.

Автор: Людмила Черткова
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