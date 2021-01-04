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На выборах президента ЦАР победил действующий глава государства

Мир » Остальной мир » Африка

Действующий президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера одержал победу в первом туре выборов главы государства.

Президентские выборы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) прошли 27 декабря. Действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера набрал 53,9% голосов и одержал победу в первом туре выборов, сообщило агентство Reuters.

На пост президента ЦАР претендовали 17 кандидатов. К настоящему моменту подсчитаны практически все бюллетени со всех избирательных участков, но результаты выборов ещё не утверждены официально, уточняет Национальная избирательная комиссия Центрально-Африканской Республики.

Эксперты называют приоритетной задачей избранного главы государства борьбу с боевиками и наращивание мощи вооружённых сил республики.

Автор: Людмила Черткова
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