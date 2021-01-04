Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа

Российская и мировая общественность отреагировала на решение лондонского суда, отказавшего правительству США в экстрадиции Джулиана Ассанжа.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США, поскольку нахождение в американской тюрьме может спровоцировать его самоубийство, вынесла вердикт окружной судья Ванесса Барайцер.

Минюст США выразил крайнее разочарование решением лондонского суда и заявил о намерении продолжить добиваться экстрадиции Ассанжа в Штаты, где ему грозит до 175 лет тюрьмы по 18 уголовным обвинениям, связанным, в частности, с раскрытием секретной информации.

"Мы рады, что суд признал серьезность и бесчеловечность того, что его может ждать в США. Это победа для Джулиана и победа для справедливости", — заявила подруга Ассанжа Стелла Моррис, комментируя решение лондонского суда.

Вместе с тем она подчеркнула, что назвать победу полной можно будет, лишь когда он вернётся домой.

Российский юрист-международник Анатолий Капустин выразил мнение, что завершён лишь первый этап судебного разбирательства. С учётом политических нюансов отношений между Великобританией и США и того, что Джулиан Ассанж является гражданином Австралии, рассмотрение апелляции может растянуться ещё на несколько лет, сообщает РИА Новости.