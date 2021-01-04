Правительство Норвегии ужесточит ограничения из-за коронавируса

С целью предотвращения новой волны коронавируса власти Норвегии планируют ужесточить ограничения, заявила премьер-министр Эрна Сульберг, сообщает NRK.

"Прошу всех приложить усилия, чтобы избежать новой волны пандемии", — цитирует премьера Норвежское телеграфное бюро.

В ближайшие две недели власти страны призывают граждан воздержаться от приглашения домой гостей. Также вводится запрет собираться группами более пяти человек вне дома.

В барах и ресторанах запрещена продажа алкоголя. Жителям Норвегии рекомендуется по возможности перейти на удалённый режим работы.

Правительство планирует пересмотреть введённые меры на основании текущей эпидемиологической ситуации.

С начала пандемии коронавируса в Норвегии было выявлено 50 523 заражённых коронавирусом. Жертвами заболевания стали 436 человек.