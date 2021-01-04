В связи с ростом числа заражённых COVID-19 в столичном регионе Большой Токио власти Японии могут ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает издание Asahi.
Данное решение может быть принято уже на этой неделе.
Ранее четыре губернатора префектур Токио обратились к правительству с просьбой рассмотреть вопрос введения режима ЧС.
"Мы приступили к рассмотрению [возможности объявления] режима ЧС", — заявил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Также он сообщил, что до 20 февраля власти намерены приступить к вакцинации жителей страны от COVID-19.
В первую очередь планируется привить людей пожилого возраста и медиков. Суга также заявил о своём намерении пройти вакцинацию.
С декабря 2020 года эпидемиологическая ситуация в Японии начала ухудшаться.
За этот период в стране было выявлено рекордное число носителей COVID-19. К январю общее количество заражённых коронавирусом превысило 239 тысяч.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.