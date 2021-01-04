В США назвали вероятную причину возникновения пандемии COVID-19

В США утечку из лаборатории считают наиболее достоверной версией возникновения COVID-19. Такое заявление сделал заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер в ходе Zoom-конференции, посвящённой подготовке экспертов ВОЗ к поездку в Ухань с целью выяснения причин пандемии.

"Появляется всё больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория", — цитирует его слова Daily Mail.

В результате ЧП вирус мог проникнуть за пределы секретного Уханьского института вирусологии, который находится в 11 милях от рынка Уханя.

"Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком", — добавил заместитель советника Трампа.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что сейчас имеется всё больше доказательств того, что вспышки вируса происходили в разных странах мира, а не в Китае.

Также он напомнил, что КНР стала первой страной, объявившей о случаях заражения COVID-19 и приняла необходимые меры по контролю и предотвращению распространения инфекции.