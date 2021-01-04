В Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии

В связи с резким ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции японские власти рассматривают возможность ввести режим ЧС.

С призывом ввести режим ЧС в качестве меры по предотвращению распространения COVID-19 к японскому правительству обратились губернаторы префектур Токио, Тиба, Сайтама и Канагава.

"Мы приступили к рассмотрению возможности объявления режима ЧС. Правительство ведёт подготовку к тому, чтобы по возможности начать вакцинацию населения до наступления последней декады февраля. Мы намерены начать с пожилых людей и медицинских работников", — заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

К настоящему моменту в Японии зафиксировано свыше 245 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, более 3,6 тысяч летальных исходов. Страна уже подписала контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями Pfizer, AstraZeneca и Moderna.