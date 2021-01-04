Главу Минздрава Украины обвинили в срыве контракта по вакцине от COVID

Если бы не Министерство здравоохранения, Украина могла бы иметь уже как минимум два контракта на поставку вакцины от коронавируса.

Такое заявление сделал генеральный директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов. По его мнению, если бы не бездарные действия главы украинского Минздрава Максима Степанова, то и заключённых контрактов на поставку вакцины от COVID-19 могло быть два, а не один, и финальная цена каждой дозы была бы как минимум на доллар ниже.

Выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского организовать поставку вакцин на Украину в кратчайшие сроки, госпредприятие вело переговоры с несколькими производителями. Однако в декабре Степанов заявил о срыве контрактов из-за стандартного требования банковской гарантии на предоплату.

"Премьер-министр связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через Минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в Минздраве", — сообщил Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

В итоге из-за действий Минздрава Украина подписала всего один контракт на поставку вакцины, да и тот по завышенной цене.