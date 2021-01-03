Государственных служащих и тех, кто желает вступить в гражданство Украины обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

"В первую очередь этот экзамен будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, скажем, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории — это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", — отметил чиновник.