Украинские власти хотят, чтобы следующий "нормандский саммит" с участием России, Германии и Франции прошёл в 2021 году.

Об этом рассказал заместитель руководителя президента Украины Игорь Жовква.

"В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату — Германии и Франции", — отметил чиновник.