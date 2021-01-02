В ночь на 1 января в столице Италии пошёл "дождь" из птиц. На земле оказалась сотни мёртвых скворцов.
К этому привели многочисленные фейерверки и салюты, которые дезориентировали и напугали птиц. В Международной организации по защите животных сообщили, что птицы могли умереть прямо в во время полёта из-за сильного страха.
"Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередача. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа", — отметили в организации.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.