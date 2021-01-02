Жители Рима убили сотни птиц в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в столице Италии пошёл "дождь" из птиц. На земле оказалась сотни мёртвых скворцов.

К этому привели многочисленные фейерверки и салюты, которые дезориентировали и напугали птиц. В Международной организации по защите животных сообщили, что птицы могли умереть прямо в во время полёта из-за сильного страха.