Сотрудничество России и Китая не имеет предела, границ или каких-то других ограничений.

Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И.

"В прошлом году российско-китайские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня", — отметил чиновник.

"Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется", — добавил министр.