Два вулкана на Карибах предупредили, что вот-вот "жахнут"

Два восточнокарибских вулкана, которые бездействовали в течение десятилетий, недавно проснулись и начали выбрасывать пепел, что побудило власти выдать предупреждения на цепи островов Мартиника и Сент-Винсент и Гренадины.

Карибское Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пар, газ и вулканический купол, образованный достигающей поверхности лавой, были замечены над вулканом Ла Суфриер, расположенным на севере острова Сент-Винсент, сообщает Reuters.

Правительство Сент-Винсента и Гренадин в четверг повысило уровень оповещения до оранжевого и указало, что вулкан может извергнуться в течение следующих 24 часов, поэтому оно посоветовало жителям, живущим в непосредственной близости, эвакуироваться.

В стране с населением более 100 000 человек не наблюдалось вулканической активности с 1979 года.

Извержение Суфриера в 1902 году привело к гибели более 1000 человек.

В то же время власти острова Мартиника, французского региона, где проживает более 300 000 человек, также следят за вулканом горы Пеле и выпустили желтое предупреждение после того, как подземные толчки стали более частыми в прошлом месяце.

С апреля 2019 года на вулкане наблюдается рост сейсмической активности, с момента окончания извержения, которое длилось более трех лет, между 1929 и 1932 годами. Власти отметили, что новое извержение может быть опасным.

Со своей стороны, ученые объяснили, что одновременное увеличение деятельности Суфриера и горы Пеле не связано.