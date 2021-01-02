Сенат проголосовал за отмену вето Трампа на закон о военных расходах

Американский Сенат 1 января присоединился к Палате представителей, проголосовав за отмену вето президента Дональда Трампа на законопроект о ежегодных военных расходах в размере $740 млрд.

81-13 — так распределились голоса, достигнув необходимого большинства в две трети голосов.

Напомним, закон о разрешении национальной обороны (NDAA) был принят обеими палатами Конгресса в начале этого месяца, но президент возражал против него по нескольким направлениям, в том числе потому, что он препятствовал ему выводить войска из Афганистана и Ирака.

Трамп объяснял своё вето тем, что законопроект ставит "интересы вашингтонского истеблишмента выше интересов американского народа".

Ранее Палата представителей проголосовала за отмену вето Трампа.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл объяснил, почему NDAA пройдёт, несмотря на возражения президента.

"Мы принимаем этот закон 59 лет подряд. И так или иначе мы собираемся завершить 60-ю ежегодную NDAA и принять ее в закон до того, как этот Конгресс завершится в воскресенье", — сказал он.

А что Трамп?

Вскоре после того как его вето было побеждено, Трамп написал в Twitter: