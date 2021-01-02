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Открытка вместо телеобращения - Ким Чен Ын поздравил каждого корейца

Мир

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от традиционного новогоднего телеобращения к гражданам страны.

Открытка вместо телеобращения - Ким Чен Ын поздравил каждого корейца

Вместо этого он направил открытки своим согражданам, поблагодарив их за "неизменное доверие" и поддержку, а также пообещав усерднее работать, чтобы привести страну в "новую эру".

  • По данным СМИ страны, впервые с 1995 года глава государства разослал новогодние открытки вместо того, чтобы обратиться к гражданам по телевидению.

"Я выражаю благодарность народу за то, что он неизменно доверял и поддерживал нашу партию даже в трудные времена", — написал Ким, пожелав "всем семьям по всей стране большего счастья и любимого народа, крепкого здоровья".

"В новом году я тоже буду упорно трудиться, чтобы приблизить новую эру, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", — написал Ким.

"Трудные времена", о которых говорил лидер страны, — это, по-видимому, экономические трудности, с которыми столкнулась Северная Корея в 2020 году. Пандемия еще больше изолировала страну, которая ранее уже пережила десятилетия разнообразных санкций, и ее экономика, вероятно, получила серьёзный удар в году минувшем.

По оценкам аналитиков Fitch Solutions, ВВП Северной Кореи сократится на колоссальные 8,5% в 2020 году.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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