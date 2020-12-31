Санду посетит Россию, но при одном условии

Новый президент Молдавии Майя Санду готова приехать для переговоров в Россию, но только если получит официальное приглашение.

Об этом она сообщила в интервью ТК TV8.

Санду считает, что есть о чём поговорить с российским руководством:

"Я готова поехать в Россию, чтобы обсудить вопросы торговли, экспорта, приднестровский конфликт".

Пока же, по её словам, у неё запланированы поездки в Киев и Брюссель.

Напомним, Майя Санду на президентских выборах в Молдавии получила поддержку 57,75% граждан республики.

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