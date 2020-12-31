Санду посетит Россию, но при одном условии

Новый президент Молдавии Майя Санду готова приехать для переговоров в Россию, но только если получит официальное приглашение.
Об этом она сообщила в интервью ТК TV8.
Санду считает, что есть о чём поговорить с российским руководством:
"Я готова поехать в Россию, чтобы обсудить вопросы торговли, экспорта, приднестровский конфликт".
Пока же, по её словам, у неё запланированы поездки в Киев и Брюссель.
Напомним, Майя Санду на президентских выборах в Молдавии получила поддержку 57,75% граждан республики.
Россия возвращается в Молдавию
Боеприпасы и газ: Кишинёв хочет диалога с Москвой
Жириновский: тронете Приднестровье - разбомбим и Киев, и Кишинёв
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".