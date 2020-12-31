Подпольный нацистский музей торговцев оружием "накрыли" в Испании

В испанском городе Малага Гражданская гвардия ликвидировала группу торговцев оружием, которые действовала среди наркоторговцев с юга страны.

В ходе обысков было изъято 160 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, а также многочисленные патроны и граната с половиной килограмма тротила.

"Трое главарей группировки, действовавшей более трех лет, были задержаны. Это два гражданина Германии и один британец. Их обвиняют в совершении преступлений, связанных с интеграцией в преступную группу, оборотом и хранением оружия, оборотом боеприпасов, оборотом наркотиков и фальсификацией документов", — говорится в сообщении пресс-центра Гражданской гвардии Испании.

В доме одного из задержанных немцев, который проживал в Койне "под ложным видом иностранного пенсионера", оперативники обнаружили сложную подпольную мастерскую, где, как полагают, модифицируют боевое оружие, ранее приобретенное в восточных странах.

Второй немец, связанный с крайне правыми группировками и нацистскими движениями, отвечал за хранение оружия Склад он оборудовал на арендованном корабле. Там и в его доме был "музей" предметов, униформы и флагов нацистской тематики.

Третий член группы — британец, ранее арестованный за незаконный оборот наркотиков, занимался сбытом в качестве посредника между немцами и наркоторговцами.