Уходящий год, отмеченный пандемией коронавируса, дал миру много важных уроков, которые должны быть извлечены в 2021 году.
Так сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в видео, опубликованном по поводу первой годовщины начала пандемии.
Гебрейесус отметил, что этот год показал, что правительства должны увеличить инвестиции в здравоохранение.
"Необходимо обеспечить доступ всех граждан к коронавирусным вакцинам, а также обеспечить полную готовность систем здравоохранения к грядущей пандемии, которая "неизбежна", -подчеркнул глава ВОЗ.
Учёный-чиновник подчеркнул, что пока идет вакцинация против коронавируса, жизненно важно продолжать соблюдать существующие санитарные меры: носить маски, сохранять социальную дистанцию, мыть руки или избегать людных мест.
Он настаивает:
"эти меры, простые, но эффективные, спасут жизни и уменьшат страдания, которые так много людей испытали в 2020 году".
Гебрейесус подчеркнул важность совместной работы, солидарности, как единого сообщества, для укрепления и защиты здоровья сегодня и в будущем:
"Мы видели, как разногласия в политике и сообществах подпитывают вирус и разжигают кризис, в то время как сотрудничество спасает жизни и защищает общества, — объяснил он. — В конце туннеля есть свет. И мы его догоним, разделив этот путь все вместе".
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".