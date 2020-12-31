Директор ВОЗ назвал новую пандемию" неизбежной"

Уходящий год, отмеченный пандемией коронавируса, дал миру много важных уроков, которые должны быть извлечены в 2021 году.

Так сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в видео, опубликованном по поводу первой годовщины начала пандемии.

Гебрейесус отметил, что этот год показал, что правительства должны увеличить инвестиции в здравоохранение.

"Необходимо обеспечить доступ всех граждан к коронавирусным вакцинам, а также обеспечить полную готовность систем здравоохранения к грядущей пандемии, которая "неизбежна", -подчеркнул глава ВОЗ.

Учёный-чиновник подчеркнул, что пока идет вакцинация против коронавируса, жизненно важно продолжать соблюдать существующие санитарные меры: носить маски, сохранять социальную дистанцию, мыть руки или избегать людных мест.

Он настаивает:

"эти меры, простые, но эффективные, спасут жизни и уменьшат страдания, которые так много людей испытали в 2020 году".

Гебрейесус подчеркнул важность совместной работы, солидарности, как единого сообщества, для укрепления и защиты здоровья сегодня и в будущем: