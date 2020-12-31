Американцы уверены: Трампа "убирает глубинное государство"

Новый опрос общественного мнения, проведённый в США, показывает, что более одного из трех американцев считают, что "глубинное государство" работает, чтобы отстранить от должности действующего президента.
Опрос также показал, что большинство обеспокоено распространением ложной информации о Дональде Трампе и считают, что именно поэтому его юридические усилия по отмене результатов выборов не проходят в судах. В то время, как значительная часть американцев сомневаются в результатах выборов.
Опрос Ipsos был проведен ранее в этом месяце среди 1115 взрослых американцев.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Глубинное государство (англ. deep state) - теория заговора, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на официальное руководство.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".