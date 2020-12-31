Американцы уверены: Трампа "убирает глубинное государство"

Новый опрос общественного мнения, проведённый в США, показывает, что более одного из трех американцев считают, что "глубинное государство" работает, чтобы отстранить от должности действующего президента.

Опрос также показал, что большинство обеспокоено распространением ложной информации о Дональде Трампе и считают, что именно поэтому его юридические усилия по отмене результатов выборов не проходят в судах. В то время, как значительная часть американцев сомневаются в результатах выборов.

39% опрошенных жителей страны считают, что существует "глубинное государство", работающее над подрывом президента;

69% респондентов согласны с результатами президентских выборов и хотят видеть мирную смену власти 20 января (70%).

73 % обеспокоены «политическим насилием» в течение следующих четырех лет,

83 % обеспокоены распространением ложной информации, особенно когда речь заходит о COVID-19 и вакцинах.

Опрос Ipsos был проведен ранее в этом месяце среди 1115 взрослых американцев.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Глубинное государство (англ. deep state) - теория заговора, согласно которой в США существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на официальное руководство.