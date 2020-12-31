Турция будет покупать российские С-400 под присмотром США

Турция и США начали переговоры о создании совместной рабочей группы по закупке Анкарой российских систем противоракетной обороны С-400.

Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече с журналистами, посвященной внешней политике Турции в 2020 году.

"Эксперты из Турции и США ведут переговоры о задачах совместной группы, но она еще не сформирована, — сказал Чавушоглу. — Анкара ранее предлагала создать рабочую группу после того, как США ввели связанные с С-400 санкции против турецкого президентства оборонной промышленности (SSB), включая его главу Исмаила Демира и трех других официальных лиц. Теперь предложение поступило из США. Поскольку мы, естественно, всегда выступаем за диалог, мы сказали" да", и переговоры начались на уровне экспертов".

Он отметил, что госсекретарь США Майк Помпео проявил интерес в создании такой группы:

"В ходе нашей встречи с Помпео, мы сказали, что наше предложение все еще в силе и американец говорит: давайте вместе работать по этому вопросу", — пояснил министр, назвав санкции США "посягательством на наши суверенные права."

По его словам, он обсудил американские санкции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в российском Сочи. Там Чавушоглу раскритиковал "нелегитимные " санкции США, отметив, что Турция уже подписала сделку с Россией:

"Нас никто не остановит", — сказал министр, добавив, что Анкара готова решать такие вопросы путем диалога.

Напомним, Турция говорит, что ей нужна российская ракетная система для укрепления своей обороны, в то время как американские официальные лица настаивают на том, что С-400 несовместимы с системами НАТО и подвергнут самолеты F-35 риску "стать объектами шпионажа".