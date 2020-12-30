В ответ на решение лидера Белоруссии Александра Лукашенко о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) лидеры оппозиции сделали свой ход: сообщили, что готовы усилить протесты.
Напомним, в ходе ВНС будут обсуждаться контуры работы властей страны на 2021 — 2025 годы. Собравшиеся затронут экономические, социальные, и, конечно же, политические вопросы. Всего ожидается сбор примерно 2700 человек.
С точки зрения оппозиции, страны ВНС нельзя рассматривать как "площадку для диалога", сообщил советник по международным делам лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.
"Из ближайших событий — это Всебелорусское собрание. Будет ли это причиной для уличных протестов? На мой взгляд, скорее всего, да.
Но будем смотреть по настроению людей, потому что протесты не организуются в Вильнюсе или в Варшаве, они идут снизу.
Наша задача — их поддерживать, подпитывать, воодушевлять и защищать", — обрисовал ситуацию Вячорка, общаясь с прессой на онлайн-конференции.
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