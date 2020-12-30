Лукашенко объявил о созыве ВНС. Оппозиция ответила

В ответ на решение лидера Белоруссии Александра Лукашенко о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) лидеры оппозиции сделали свой ход: сообщили, что готовы усилить протесты.

Напомним, в ходе ВНС будут обсуждаться контуры работы властей страны на 2021 — 2025 годы. Собравшиеся затронут экономические, социальные, и, конечно же, политические вопросы. Всего ожидается сбор примерно 2700 человек.

С точки зрения оппозиции, страны ВНС нельзя рассматривать как "площадку для диалога", сообщил советник по международным делам лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка.