Новые обвинения в адрес Дональда Трампа: на этот раз обвинителями выступили эксперты ООН. По их мнению, президент поступил неправильно, когда помиловал четырёх американских подрядчиков, ранее осуждённых за убийство.
Напомним, речь идёт о резонансном инциденте, случившемся в 2007 году. 16 сентября в результате хаотичной стрельбы, которую открыли представители американской частной охранной компании (ЧОК) Blackwater в Багдаде, погибли 17 мирных жителей и пострадали 20.
Представители ЧОК позже заверяли, что увидели признаки атаки и открыли огонь в целях защиты. По итогам дела одного представителя ЧОК обвинили в умышленном убийстве, троих — в непреднамеренном.
Дональд Трамп, однако, решил помиловать сразу всех осуждённых, чем вызвал закономерное негодование Ирака.
"Помилование подрядчиков Blackwater — это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям.
Эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и в более широком смысле подрывают гуманитарное право и права человека на глобальном уровне", — отметила Елена Апарак, председатель рабочей группы ООН по использованию наёмников, по данным Reuters.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.