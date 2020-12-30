Дело Blackwater: Трамп поразил ООН своим решением

Новые обвинения в адрес Дональда Трампа: на этот раз обвинителями выступили эксперты ООН. По их мнению, президент поступил неправильно, когда помиловал четырёх американских подрядчиков, ранее осуждённых за убийство.

Напомним, речь идёт о резонансном инциденте, случившемся в 2007 году. 16 сентября в результате хаотичной стрельбы, которую открыли представители американской частной охранной компании (ЧОК) Blackwater в Багдаде, погибли 17 мирных жителей и пострадали 20.

Представители ЧОК позже заверяли, что увидели признаки атаки и открыли огонь в целях защиты. По итогам дела одного представителя ЧОК обвинили в умышленном убийстве, троих — в непреднамеренном.

Дональд Трамп, однако, решил помиловать сразу всех осуждённых, чем вызвал закономерное негодование Ирака.