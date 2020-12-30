Продолжает делать громкие заявления Александр Лукашенко. Досталось снова оппозиции: 30 декабря белорусский президент сообщил, что "та готова уничтожать государство".
По данным, которые приводят в агентстве "Белта", Лукашенко решил рассказать об оппозиции представителям отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.
Президент отметил, что "змагары" ("борцы" — так по-белорусски называют представителей радикальной оппозиции) вовсю изобретают новые козни.
"Мятеж, блицкриг или "цветная революция" не прошли. Поэтому сидящие в тёплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать всё новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа", — отметил Лукашенко.
По мнению президента, никакого конструктива от оппозиции ждать не стоит — слышны лишь призывы к выходу на улицы и борьбе с властями.
"При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", — обрисовал картину президент.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.