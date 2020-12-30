"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией

Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".

Комментируя ситуацию с двойным гражданством в эфире канала "1+1", Кулеба отметил: стоит работать над тем, чтобы "ментально и юридически" удержать жителей страны в рамках "украинского пространства".

"Если мы уже не можем удержать их географически на Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", — сообщил Кулеба.

Далее чиновник отметил: двойное гражданство с Россией можно считать "закрытой темой". Более того — стоит прописать запрет на него в законах страны.

"Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть чётко капслоком в законе прописано", — уточнил Кулеба.

Напомним, что на текущий момент вопрос регулирования двойного гражданства "забуксовал": нужны изменения конституции страны.