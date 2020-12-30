Союз писателей Украины придумал "литературные санкции"

Новая инициатива, направленная на защиту территориальной целостности Украины, реализована силами Национального союза писателей Украины (НСПУ).

По данным, которые приводит пресс-служба НСПУ (через публикацию в "Украинской литературной газете"), если автор, желающий публиковаться на Украине, не будет публично выступать за её целостность и высказываться против "российской агрессии в Донбассе", то в публикации будет отказано.

Уже готов первый вариант списка стран, авторы которых попадут под "молот" НСПУ: в него вошли Россия, Белоруссия, КНДР, Китай, Сирия и ряд других государств. Есть в "литературных санкциях" и некоторые послабления.