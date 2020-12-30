Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак снова обвинил Россию в незаконных действиях в Донбассе.
Хомчак, комментируя военные вопросы для "Обозревателя", начал с понятия "гибридная война". Он отметил, что данный тип войны выделяется отсутствием правил и несоблюдением ряда международных норм.
Далее генерал-полковник переключился на Россию: наша страна, по его мнению, ведёт как раз гибридную войну в районе Донбасса. При этом военные действия идут, но официально войной не называются.
"Сегодня противник — россияне — имеет самолёты с ракетами, которые могут покрывать всю территории Украины — такая дальность действия.
Причём это с территории России, не заходя в зону поражения нашей ПВО. А мы не имеем права сбивать самолёты на территории РФ — есть нормы международного права", — уточнил ситуацию Хомчак.
Также генерал-полковник сообщил, что Россия поставляет боеприпасы и топливо в зону Донбасского кризиса, но доказательств представить не смог.
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