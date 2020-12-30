Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак снова обвинил Россию в незаконных действиях в Донбассе.

Хомчак, комментируя военные вопросы для "Обозревателя", начал с понятия "гибридная война". Он отметил, что данный тип войны выделяется отсутствием правил и несоблюдением ряда международных норм.

Далее генерал-полковник переключился на Россию: наша страна, по его мнению, ведёт как раз гибридную войну в районе Донбасса. При этом военные действия идут, но официально войной не называются.

"Сегодня противник — россияне — имеет самолёты с ракетами, которые могут покрывать всю территории Украины — такая дальность действия. Причём это с территории России, не заходя в зону поражения нашей ПВО. А мы не имеем права сбивать самолёты на территории РФ — есть нормы международного права", — уточнил ситуацию Хомчак.

Также генерал-полковник сообщил, что Россия поставляет боеприпасы и топливо в зону Донбасского кризиса, но доказательств представить не смог.