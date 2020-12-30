Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Кому мешают мусоросжигательные заводы
Наташа Королёва снова вышла замуж...на Занзибаре
Арендатор убил хозяина квартиры в Саратове и пытался сжечь его тело
Тодоренко удивила подписчиков купальником-невидимкой 
"Он назвал меня проституткой": модель подала в суд на Гордона
Сигалова рассказала о скандале Киркорова на новогоднем огоньке
Милонов решил предупредить Деда Мороза и спасти "чувство волшебства"
Мария Шукшина уверена, что мир хотят разделить на рабов и элиту
Рогозин рассказал, что думает об Илоне Маске

Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне

Мир

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак снова обвинил Россию в незаконных действиях в Донбассе.

Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне

Хомчак, комментируя военные вопросы для "Обозревателя", начал с понятия "гибридная война". Он отметил, что данный тип войны выделяется отсутствием правил и несоблюдением ряда международных норм.

Далее генерал-полковник переключился на Россию: наша страна, по его мнению, ведёт как раз гибридную войну в районе Донбасса. При этом военные действия идут, но официально войной не называются.

"Сегодня противник — россияне — имеет самолёты с ракетами, которые могут покрывать всю территории Украины — такая дальность действия.

Причём это с территории России, не заходя в зону поражения нашей ПВО. А мы не имеем права сбивать самолёты на территории РФ — есть нормы международного права", — уточнил ситуацию Хомчак.

Также генерал-полковник сообщил, что Россия поставляет боеприпасы и топливо в зону Донбасского кризиса, но доказательств представить не смог.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Союз писателей Украины придумал "литературные санкции"
Кому мешают мусоросжигательные заводы
Наташа Королёва снова вышла замуж...на Занзибаре
В Пентагоне не хотят общаться с командой Байдена
Арендатор убил хозяина квартиры в Саратове и пытался сжечь его тело
Тодоренко удивила подписчиков купальником-невидимкой 
Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне
"Он назвал меня проституткой": модель подала в суд на Гордона
Сигалова рассказала о скандале Киркорова на новогоднем огоньке
Милонов решил предупредить Деда Мороза и спасти "чувство волшебства"
Популярное
Общество
Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов

В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.

Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Российский шоу-бизнес
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Газ
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Российский шоу-бизнес
Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"
Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов
Комментарии
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Названо число жителей ДНР, получивших российские паспорта
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников