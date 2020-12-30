Трамп продолжает битву: подал иск в Верховный суд США против Висконсина

Действующий президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд пересмотреть решение Верховного суда штата Висконсин, который отклонил его оспаривание голосов в округах Милуоки и Дейн.
Иск направлен на то, чтобы аннулировать 50 тысяч голосов, поданных там по почте.
Напомним, Верховный суд штата Висконсин 14 декабря отклонил иск Трампа о признании недействительным 220 тысяч голосов в Милуоки и Дэйне.
Решение было принято примерно за час до того, как Коллегия выборщиков этого штата официально назначила свои 10 голосов Джо Байдену.
Трамп обещал вернуться в Вашингтон в день голосования в Конгрессе
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.