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Трамп продолжает битву: подал иск в Верховный суд США против Висконсина

Мир

Действующий президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд пересмотреть решение Верховного суда штата Висконсин, который отклонил его оспаривание голосов в округах Милуоки и Дейн.

Иск направлен на то, чтобы аннулировать 50 тысяч голосов, поданных там по почте.

Напомним, Верховный суд штата Висконсин 14 декабря отклонил иск Трампа о признании недействительным 220 тысяч голосов в Милуоки и Дэйне.

Решение было принято примерно за час до того, как Коллегия выборщиков этого штата официально назначила свои 10 голосов Джо Байдену.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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