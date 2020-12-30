Apple проиграла иск по делу о нарушении авторских прав

Федеральный судья штата Флорида (США) отклонил иски компании Apple против ООО Corellium по делу о предполагаемых нарушениях авторских прав на операционные системы iOS.

Об этом сообщает ИА Reuters.

Американская компания обвинила Corellium в создании "программного обеспечения", которое, по существу, реплицирует операционные системы iOS, "единственной функцией " которых был запуск неофициальных копий системы на устройствах, не производимых Apple.

Однако Родни Смит, федеральный судья из Форт-Лодердейла, вынес решение в пользу Corellium, посчитав, что разработка "программного обеспечения" эмулятора операционной системы iOS равносильна "добросовестному использованию " технологии, поскольку она помогает различным разработчикам находить недостатки безопасности устройств.

Точно так же Смит посчитал, что обвиняемая компания не действовала недобросовестно при продаже своего продукта.

"Мотивация Corellium к получению прибыли не подрывает его защиту добросовестного использования, особенно учитывая общественную выгоду продукта", — приговорил Смит.

Тем не менее судья отметил, что у Apple все еще есть возможность подать новый федеральный иск против Corellium, поскольку компания могла обойти меры безопасности при создании своего "программного обеспечения".