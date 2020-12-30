"Спасибо за подарок!": генерал ВСУ прокомментировал своё увольнение

Украинский генерал, раскритиковавший идею Зеленского мобилизовать население Незалежной для "тотальной войны с Россией", лишился поста замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны.

О своём увольнении он сообщил в "Фейсбуке":

(c)Facebook

Напомним, Сергей Кривонос предупредил, что "такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине не поддерживается на уровне государства".

К слову, Кривонос был не единственным военным, кто критиковал "ура-план" украинского президента. Подробнее — здесь.

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