Украинский генерал, раскритиковавший идею Зеленского мобилизовать население Незалежной для "тотальной войны с Россией", лишился поста замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны.
О своём увольнении он сообщил в "Фейсбуке":
Напомним, Сергей Кривонос предупредил, что "такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине не поддерживается на уровне государства".
К слову, Кривонос был не единственным военным, кто критиковал "ура-план" украинского президента. Подробнее — здесь.
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