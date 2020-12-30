По результатам опроса Трамп назван "самым уважаемым человеком США"

Дональд Трамп занял первое место в ежегодном опросе, проводимом институтом общественного мнения Гэллапа как "самый уважаемый человек США", отобрав этот титул у Барака Обамы, который побеждал в течение последних 12 лет.

Обама теперь занимает второе место, а Джо Байден - третье.

18% респондентов опроса, согласно опубликованным результатам, отдают предпочтение действующему президенту Трампу,

15% - Бараку Обаме,

6% - Джо Байдену.

В топ-10 вошли:

доктор Энтони Фаучи,

Папа Римский Франциск,

Илон Маск,

Билл Гейтс,

сенатор Берни Сандерс (штат Вермонт),

Леброн Джеймс,

Далай-Лама.

Лидерство Трампа в опросе вызвало насмешки либеральных пользователей социальных сетей, особенно в свете проигрыша президента на выборах, в то время как другие увидели в этом доказательство стойкой поддержки президента среди американцев.