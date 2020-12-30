По результатам опроса Трамп назван "самым уважаемым человеком США"

Дональд Трамп занял первое место в ежегодном опросе, проводимом институтом общественного мнения Гэллапа как "самый уважаемый человек США", отобрав этот титул у Барака Обамы, который побеждал в течение последних 12 лет.
Обама теперь занимает второе место, а Джо Байден - третье.
В топ-10 вошли:
Лидерство Трампа в опросе вызвало насмешки либеральных пользователей социальных сетей, особенно в свете проигрыша президента на выборах, в то время как другие увидели в этом доказательство стойкой поддержки президента среди американцев.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.