США вооружают Ближний Восток ради своей нацбезопасности

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 3000 высокоточных боеприпасов и планируемые поставки оружия ряду других стран в том же регионе на сумму более чем $4 млрд.

Чиновники утверждают, что эти сделки поддерживают "национальную безопасность".

Продажа боеприпасов Саудовской Аравии была санкционирована Госдепартаментом во вторник, согласно уведомлению Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA), что дало добро на передачу монархии Персидского залива 3000 бомб малого диаметра GBU-39 стоимостью около 290 миллионов долларов.

DSCA заявила, что

"эта сделка будет поддерживать внешнюю политику США и цели национальной безопасности, улучшая безопасность дружественной страны, которая способствует стабильности на Ближнем Востоке.

Уточняется, что менее недели назад Госдепартамент уведомил Конгресс о том, что он выдаст лицензию на продажу 7500 боеприпасов класса "воздух-земля" на сумму $478 млн, что позволит Пентагону напрямую продавать ракеты саудовскому правительству.

Кому ещё продадут оружие

Наряду с одобренной во вторник сделкой по боеприпасам на сумму $290 млн Госдепартамент также дал зеленый свет для ряда других крупных продаж оружия соседним странам, включая две передачи Кувейту на сумму $4,2 млрд для группы ударных вертолетов Apache и запасных частей к ракетам, а также около $170 млн в виде авиационных компонентов Египту.

Согласья по этому вопросу нет

Поставки оружия в Эр-Рияд стали причиной жарких дебатов на Капитолийском холме и за его пределами. Так, в частности сенатор-демократ от Нью-Джерси Боб Менендес, член комитета по международным отношениям, отказался поддержать ракетную сделку стоимостью $478 млн, когда она впервые была предложена в начале этого года.

А Уильям Хартунг, директор проекта вооружений и безопасности в Центре международной политики, настаивал на том, что продажа "не должна быть разрешена", указывая на смертоносную пятилетнюю бомбардировочную кампанию Эр-Рияда в Йемене, в которой оружие американского производства было замешано в целом ряде военных преступлениях.

"Соединенные Штаты не должны продавать высокоточные бомбы Саудовской Аравии в это время, учитывая их ведущую роль в воздушной войне в Йемене, которая унесла жизни тысяч мирных жителей и продлила конфликт, который сейчас является самой страшной гуманитарной катастрофой в мире", -написал Хартунг в своем заявлении.

Напомним, что в прошлом году администрация Трампа наложила вето на ряд двухпартийных мер, направленных на блокирование продаж оружия Саудовской Аравии, утверждая, что блокирование продаж "ослабит глобальную конкурентоспособность Америки" и "повредит" американо-саудовским связям, несмотря на крайний скептицизм законодателей.