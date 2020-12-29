Пушилин рассказал о попытках Украины вернуть Донбасс

За шесть лет конфликта на востоке Украины Верховная рада приняла более 60 законов, которые противоречат Минским соглашениям.

Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"В Киеве стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве", — отметил глава республики.

Также Пушилин добавил, что с каждым годом Киев всё больше отдаляется от Донбасса.