За шесть лет конфликта на востоке Украины Верховная рада приняла более 60 законов, которые противоречат Минским соглашениям.
Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"В Киеве стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве", — отметил глава республики.
Также Пушилин добавил, что с каждым годом Киев всё больше отдаляется от Донбасса.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.