"Дело с иконой" продолжается: Украина намерена идти до конца

Продолжается история с подаренной (а затем возвращённой назад) иконой, которая, по данным украинской стороны, является её "культурным наследием". В Киеве горят желанием во что бы то ни стало вернуть реликвию.

Краткий синопсис: в ходе визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря главе МИД России Сергею Лаврову подарили икону. Которая, по данным украинских СМИ, была создана в XVIII веке на территории нынешнего Луганска. Соответственно, из Киева пришла нота протеста: власти захотели вернуть "достояние" на родину.

В российском МИД сделали разумный и логичный шаг: передали икону назад Боснии и Герцеговине (БиГ). Однако Украину такой компромисс не устроил: по данным портала Klix. ba, из посольства страны в Хорватии и БиГ пришёл запрос на организацию встречи с министром иностранных дел БиГ Бисером Турковичем и генпрокурором БиГ Горданой Тадич.

"Темой встречи станет 300-летняя позолоченная украинская икона из Луганска, которую глава Республики Сербской подарил 14 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову", — уточняют в СМИ.

По данным украинской стороны, возврат иконы в БиГ — лишь первый шаг, далее нужен второй.