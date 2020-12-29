Действия украинских министров, которые в очередной раз привели к повышению цен за коммунальные услуги, удивляют даже опытных экономистов. Комментарием в Facebook поделился украинский экономист Александр Гончаров.
Гончаров отметил, что чиновники 28 декабря на заседании Кабмина страны постановили: с первого января 2021 года увеличить цену на электричество вдвое, до 1,68 гривны за киловатт-час.
Вкупе с ожидаемым локдауном, который загонит жителей страны в квартиры и дома, такой "подарок" вполне может привести к опустошению народных кошельков.
"И это не предел: такой тариф будет действовать только до 31 марта 2021 года. Обстановка в обществе напряженная и даже тревожная, чего ещё отчебучит Шмыгаль?
Судя по всему, там, "наверху", происходят настоящие соревнования по идиотизму, а главное — все они сами решают, как украинцам дальше жить, а точнее — выживать", — не поскупился на выражения Гончаров.
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