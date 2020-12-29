"Соревнования по идиотизму": украинцев "удивят" ценами на электричество

Действия украинских министров, которые в очередной раз привели к повышению цен за коммунальные услуги, удивляют даже опытных экономистов. Комментарием в Facebook поделился украинский экономист Александр Гончаров.

Гончаров отметил, что чиновники 28 декабря на заседании Кабмина страны постановили: с первого января 2021 года увеличить цену на электричество вдвое, до 1,68 гривны за киловатт-час.

Вкупе с ожидаемым локдауном, который загонит жителей страны в квартиры и дома, такой "подарок" вполне может привести к опустошению народных кошельков.