"Недружественный шаг": в МИД Белоруссии ответили на "Акт о демократии"

В Минске отреагировали на подписанный Дональдом Трампом "Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". По мнению МИД Белоруссии, такой шаг можно расценивать как вмешательство в дела страны.

Напомним, что "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" представляет собой документ, в которого говорится о мерах поддержки "белорусской демократии" и требованиях, выполнения которых в Вашингтоне ждут от Минска.

"Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно чётко и неоднократно обозначено. Следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", — прокомментировал документ пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Также чиновник назвал документ "странным и бесполезным", отметив, что некоторые его моменты выглядят "пародийно". Однако в Белоруссии все ещё готовы к нормальным отношениям с США и хотят диалога, построенного на взаимном уважении, резюмировал Глаз.